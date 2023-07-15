科学家基于家用 Wi-Fi 路由器实现“透视眼”，能隔墙看人

IT之家 7 月 15 日消息，来自卡耐基梅隆大学的科研团队近日发明了新追踪技术，只需要利用家用 Wi-Fi 路由器的无线电信号，不需要任何摄像头或者昂贵的激光雷达硬件，就可以透过墙壁，实时追踪一墙之隔的人体动作。

这项研究尚未经过同行评议，目前已发表在预印本服务器 ArXiv [直接 PDF 下载地址] 上。

IT之家翻译该研究作者内容如下：

我们相信，在某些情况下，Wi-Fi 信号可以替代 RGB 图像感知人类。 对于基于 Wi-Fi 的解决方案来说，灯光和遮挡物几乎没有影响，而且所需设备能以合理的价格购买到。 发达国家大部分家庭都配有 Wi-Fi 网络，这项技术可以扩展到监控老年人的健康状况，或者只是识别家中的可疑行为。

研究团队主要使用了 DensePose，这是一种用于映射照片中人体表面所有像素的系统，由 Facebook 人工智能实验室和伦敦团队的研究人员开发。

DensePose 可以识别关节和手臂，头部和躯干等 20 多个关键身体部位，可以描述人体的姿势。

研究团队通过结合所有这些数据与深度神经网络，并将路由器发送和接收的 WiFi 信号的相位和幅度映射到人体上的坐标上，最终成功还原了一墙之隔人体的运动轨迹。

科研团队使用 3 台售价 30 美元的 Wi-Fi 路由器和 3 根接收器（用于在房间的墙壁周围反射 WiFi 信号），消除了静态物体，并专注于从移动物体反射的信号，在类似雷达的图像中重建人的姿势。

这种方法可以使标准 WiFi 路由器能够穿透石膏板，木墙，甚至混凝土墙各种不透明的障碍物。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。