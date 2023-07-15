27.98 万元起：东风推出新款本田艾力绅汽车，混合动力、WLTC 综合工况 6.17L / 100km

IT之家 7 月 15 日消息，东风今日推出新款本田艾力绅汽车，采用混合驱动模式，IT之家附价格信息：

经典版：27.98 万

舒适版：29.88 万

豪华版：31.08 万（可选装黑爵士套件）

至尊版：33.18 万（可选装黑爵士套件）

外观方面，东风本田艾力绅汽车三围尺寸约为 4951×1842×1711mm，轴距 2900mm，提供彩晶黑、炫金银、皓月白、铂雅棕四种配色可选。汽车顶部自带电动双天窗，拥有 BLACK EDITION 专属标志，前置矩阵式前格栅、LED 前大灯和自动折叠后视镜（集成 LED 转向灯）、车身后面自带 LED 光带式立体组合尾灯，车身两侧自带电动侧滑门 PSD 手势感应系统，脚步感应式电动尾门。

内饰方面，车内采用典雅式中控台设计，7 英寸液晶组合仪表和 10.1 英寸 DA 智能屏，支持 Honda CONNECT3.0 智导互联；主驾自带仪表台隐藏式杯托，副驾储物盒自带充电口和照明灯；第二排采用独立座椅，自带 SBW 按键式电子换挡。智能屏支持查询交通违章和车家互联，支持智能语音助手和手机远程控制。

安全方面，该款汽车支持 ACC 主动巡航控制系统、CMBS 碰撞缓解制动系统、﻿﻿FCW 预碰撞警示系统等，支持 MVCS 360° 全景影像系统、自动泊车辅助系统。

动力方面，该款汽车采用 e:HEV 强电智混系统，支持 EV 驱动模式、混动驱动模式和发动机直连驱动模式；内置 2.0L 阿特金森循环发动机，最大功率 107kW，最大扭矩 175N・m、E-CVT 双电机，最大功率 135kW，最大扭矩 315N・m，WLTC 综合工况油耗 6.17L。

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