8 个 Excel 简单实用技巧分享：一键删除边框线、表格加密、快速插入空白行...

有哪些 Excel 技巧是大家天天要用到的？今天，小汪老师给大家整理了几个日常办公中最常用的 Excel 技巧，分享给大家！

1、一键删除边框线

一键清除表格边框线，可以使用快捷键「Ctrl + Shift + -」。

2、表格加密

我们经常会给重要的表格设置加密，如何操作呢？进入「文件」-「另存为」-「这台电脑」-「工具」-「常规选项」输入密码，重复密码，保存即可。

3、快速插入空白行

平常我们插入空白行，都是使用右键来插入的，其实，还有另一种插入方法，选中整行，按住「Shift」键不松，鼠标移动到单元格左侧，变成双向箭头后，按住左键往下拖，即可快速插入空白行。

4、快速输入自定义日期格式

许多朋友在输入日期时，都是这样输入的：2020-01-01。其实，不用这么麻烦。我们可以「右键」-「设置单元格格式」-「数字」-「日期」中选择一种日期类型，确定后返回单元格中，直接输入 1-1，即可快速完成输入日期。

5、快速移动选中单元格

想选中最右侧单元格，我们可以将光标移动到当前单元格右侧后双击，此时，即可快速跳转到最右侧的单元格，以此类推！

6、数据显示为星号

有时候，在 Excel 中输入一些比较重要的数据时，我们希望将其隐藏，而又不影响数据。我们可以先选中这些单元格，然后「右键」-「设置单元格格式」-「自定义」，在“类型”中输入“**”两个星号即可。

7、填充指定日期

当我们要在 Excel 表格中录入一系列日期的时候，我们可以利用该技巧，快速输入这些日期。

8、在表格中提取数值

表格中有中文和数值等，我们只想提取其中的数值，应该如何操作呢？

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。