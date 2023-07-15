小米公布本周工作进展公告：回复部分问题，修复多款机型 BUG

感谢米粉朋友们的反馈，和业务组同学沟通，手机在充电时电池内部会有大量电流通过，自然会产生一定的热量，目前手机产品基本上都采用了快充技术，主要是靠提升充电电压和充电电流来实现充电速度的提升，但同时越快的充电速度也会带来越高热量的释放，然后导致手机温度升高，进而影响您的使用体验