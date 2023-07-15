小米公布本周工作进展公告：回复部分问题，修复多款机型 BUG

IT之家 7 月 15 日消息，小米社区近日发布微博，向手持小米手机和 Redmi 手机的用户公布了本周工作进展公告，修复了多个手机 BUG，IT之家汇总官方公布详情：
Redmi Note 11T Pro V14.0.5.0.TLOCNXM 游戏场景卡顿的问题
感谢米粉朋友们的反馈，和业务组同学沟通，请您游戏时保持较良好散热，为避免整机温度过高，高温情况下会进入低功耗模式，从而出现运行应用卡顿
阴阳师无法开启小窗和分屏的问题
感谢米粉朋友们的反馈，和业务组同学沟通，可能需要三方开发者适配小窗和分屏，如大家有非常强使用该游戏小窗和分屏需求，建议也请联系游戏方反馈下
Redmi K60 V14.0.25.0.TMNCNXM 版本日常使用发热的问题
感谢米粉朋友的反馈，设备温度会随着设备所运行的应用能耗不同，在安全范围内，温度呈现自然上升
手机温度会受到前台应用，后台服务，网络信号，使用环境等多个因素影响，问题分析相对复杂，但业务团队会持续优化改善，努力为大家带来更好的产品使用体验，还请大家在后续版本中验证部分优化情况
Redmi Note 11T Pro V14.0.5.0.TLOCNXM 版本 67W 有线充电慢的问题
感谢米粉朋友们的反馈，和业务组同学沟通，手机在充电时电池内部会有大量电流通过，自然会产生一定的热量，目前手机产品基本上都采用了快充技术，主要是靠提升充电电压和充电电流来实现充电速度的提升，但同时越快的充电速度也会带来越高热量的释放，然后导致手机温度升高，进而影响您的使用体验
为了平衡充电速度与使用体验二者间的关系，系统会根据机身温度智能调节充电功率，尽量避免较高的充电功率带来更高的温升，给您提供更优的使用体验。如果您非常在意充电速度，建议您在充电的同时减少手机的使用，尽量在息屏下充电，待快速充电完成后再继续使用
Xiaomi Pad 6 Pro V14.0.5.0.TMYCNXM 版本陀螺仪失效的问题
感谢米粉朋友的反馈，和业务组同学沟通，开发者后续版本已适配，请在穿越火线后续版本验证部分优化情况
相册预览杜比视界视频偏色失真的问题
感谢米粉朋友们的反馈，业务组同学正在进一步处理中，为了加快处理速度，建议大家在发帖时勾选上传日志，同时请大家在后续版本验证部分优化情况
Xiaomi 12S Pro V14.0.9.0.TLECNXM 版本日常使用卡顿的问题
感谢米粉朋友们的反馈，业务组同学正在进一步处理中，为了加快处理速度，建议大家在发帖时勾选上传日志，同时请大家在后续版本验证部分优化情况
系统桌面出现无响应的问题
感谢米粉朋友们的反馈，业务组同学正在进一步处理中，为了加快处理速度，建议大家在发帖时勾选上传日志，同时请大家在后续版本验证部分优化情况
部分场景多看闪退的问题
感谢米粉朋友们的反馈，业务组同学会在后续版本优化该问题，请大家在多看 App 后续版本中验证部分优化情况
Xiaomi 13 Pro V14.0.27.0.TMBCNXM 版本微信订阅号消息加载不出来的问题
感谢米粉朋友们的反馈，业务组同学正在进一步处理中，为了加快处理速度，建议大家在发帖时勾选上传日志，同时请大家在后续版本验证部分优化情况
温馨提示：修复代码会先在开发版中验证，待验证稳定后，会陆续进入正式版本
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