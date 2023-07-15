11 家厂商推出 USB PD 3.1 协议芯片，PD 充电器功率上限可达 140W 及以上

IT之家 7 月 15 日消息，据不完全统计，目前已有 11 家芯片厂商推出了适用于 USB PD 3.1 快充协议的芯片，这些芯片将用于 PD 快充充电器市场，提高 PD 充电器的功率支持上限。

目前已有芯海、慧能泰、英飞凌、英集芯、智融、天德钰、通嘉、水芯、南芯、广芯微、伟诠等厂商推出了支持 USB PD 3.1 快充协议的芯片。

搭载 USB PD 3.1 芯片并采用 USB-C 输出接口的充电器可将功率上限提升到 140W 或更高，苹果于 2021 年推出的 MacBook Pro 16 是首款支持 USB PD 3.1 快充协议的终端设备，其配备的 140W 氮化镓充电器也是首款支持 USB PD3.1 快充协议的充电器。

IT之家附 USB PD 3.1 快充协议相关介绍：

2021 年 5 月份，USB-IF 协会推出了 USB Type-C 线缆和接口标准 v2.1 版本，其中更新了有关供电能力的章节。USB PD3.1 规范将原来的 USB PD3.0 内容归到标准功率范围（Standard Power Range，简称 SPR）里面，最大功率保持 100W 不变；同时增加了扩展功率范围（Extended Power Range，简称 EPR），最大功率由 100W 扩展到 240W。

在扩展功率范围 EPR 中，新增了 28V、36V 和 48V 三种固定电压档和三种可调电压档（Adjustable Voltage Supply，简称 AVS）。

其中最大电流等级维持最大 5A 不变；100-140W 功率是 28V AVS，电压范围是 15V-28V；大于 140W 到 180W 功率是 36V AVS，电压范围是 15V-36V；大于 180W 到 240W 是 48V AVS，电压范围是 15V-48V。

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