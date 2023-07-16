深天马 A：上半年预计亏损 14 亿-14.6 亿元，柔性 AMOLED 出货量增长超 400%

IT之家 7 月 16 日消息，深天马 A 发布年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净亏损为 14 亿-14.6 亿元，去年同期盈利 3.71 亿元；预计上半年扣除非经常性损益后净亏损 19.9 亿-20.9 亿元，去年同期亏损 2.36 亿元。

IT之家从报告中获取到，报告期内全球经济低迷，行业利润率处于低位，天马所处的中小尺寸显示领域中以消费电子终端受到的冲击尤为明显；进入二季度，中小尺寸显示领域产品价格依然承压，但降幅有在收窄，行业需求环比有所温和回升。公司营收占比较大的消费类业务，尤其是智能手机显示产品盈利能力同比大幅下滑。

报告期内，天马 LTPS 中高端 IT 显示产品出货量同比增长约 150%，柔性 AMOLED 智能手机业务出货量同比增长超 400%。其中，在品牌旗舰项目、一供 / 独供的项目比例有了明显进步，但持续承压的价格压缩了 AMOLED 柔性手机产品的利润空间，影响了柔性 AMOLED 业务业绩改善的幅度及进度。

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