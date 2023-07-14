京东方：上半年柔性 AMOLED 出货量首破五千万级，同比增长近 80%

IT之家 7 月 14 日消息，京东方今日发布业绩预告，预计 2023 年上半年实现归母净利润 7 亿-8 亿元，同比下降 88%-89%，去年同期盈利为 65.96 亿元。

▲ 图源 京东方公告

此外，京东方预计 2023 年上半年实现扣除非经常损益后的净利润为亏损 15 亿-16 亿元，同比下降 135%-138%，去年同期盈利为 42.39 亿元。

对于业绩变动原因，京东方表示，2023 年上半年，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业在供给端的主导下逐步走出低谷，2023 年上半年呈现上行趋势。公司 2023 年第一季度、第二季度扣非后盈利状况逐季改善，其中第二季度收入环比增长，扣除非经常性损益后的净利润实现盈利。

LCD 方面，公司严格执行“动态控产、按需生产”的经营策略，并持续推动行业健康发展。根据咨询机构数据，自 2023 年 3 月以来，LCD TV 类产品价格持续上涨，IT 类产品价格逐步企稳，回升态势开始显现。在产品价格上涨的同时，主流应用领域下游备货需求逐步释放，智能座舱、AR / VR、折叠等创新应用领域需求稳步增长，产线稼动率理性提升，推动公司业绩改善。

OLED 方面，尽管 2023 年智能手机整体出货情况不容乐观，但柔性 AMOLED 在智能手机端渗透率仍保持大幅提升。上半年，公司紧抓市场机遇，重点发力高端需求，半年度柔性 AMOLED 出货量首次突破 5 千万级，同比增长近 80%。考虑到较大的折旧压力和低端市场中的低价竞争态势，公司 AMOLED 相关业务盈利能力有所改善但仍持续承压。

IT之家此前报道，京东方 5 月曾表示 2023 年全年柔性 AMOLED 出货量目标超过 1.2 亿片。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。