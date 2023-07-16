河南小米之家第 1000 家店已开业，全国第一个千家店省份

IT之家 7 月 16 日消息，河南小米之家第 1000 家店 —— 小米之家郑州居然之家中路广场店已于昨日开业，小米公司河南省分公司总经理王腾表示，河南是全国第一个突破千家小米之家门店的省份。

IT之家从小米官方获悉，小米之家在 2021 年 10 月底突破 1 万家门店，覆盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西等省份。

小米之家提供小米手机及其配件自提、技术支持、粉丝交流等服务。同时，小米之家启动科技暑促季活动，时间为 7 月 1 日-30 日，总额高达 2.5 亿元。

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