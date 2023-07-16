小米 13T 海外机型通过 FCC 认证，关键规格曝光

IT之家 7 月 16 日消息，小米正准备在海外市场推出 Xiaomi 13T 系列机型，预计将包括小米 13T 和小米 13T Pro 两款机型。

型号为 2306EPN60G 的小米 13T 全球版现已通过多个平台的认证，包括 EEC 认证、IMEI 数据库、新加坡 IMDA、TKDN 认证平台，以及最新的 FCC。

这款手机将预装 MIUI 14 系统，并提供 NFC、5G、Wi-Fi 802.11ax、蓝牙和 GNSS 等连接功能。

FCC 文件还显示，目前有三款小米 13T 样品正在接受测试，其中两款配备 8GB RAM 和 256GB ROM 存储，其中一款采用玻璃后盖，另一款采用 PU 后盖，第三款则配备了 12+256GB 存储，采用 PU 后盖。

根据之前的爆料，小米 13T 将配备 6.7 英寸 1.5K 分辨率 144Hz 刷新率 AMOLED 显示屏，可能搭载联发科天玑 9200+ 或骁龙 7+ Gen 2 芯片，预计将配备 5000mAh 电池，并支持 67W 快充。

有人推测小米 13T 系列将于 9 月 1 日在全球上市，基础型号为 599 英镑（IT之家备注：当前约 5607 元人民币）。

还有消息称，小米 13T Pro 是 Redmi K60 Ultra 的微调版，搭载联发科天玑 9200+ 处理器，预计为 799 英镑（当前约 7479 元人民币）起。

▲ 小米 12T

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