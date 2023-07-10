百亿补贴 169 元：小米 13 Ultra 科技纳米皮保护壳买贵 2 倍赔

小米 13 Ultra 科技纳米皮保护壳 官方售价 199 元，今日京东自营百亿补贴直降至 169 元，支持买贵 2 倍赔服务：

买贵双倍赔服务指消费者购买标有此服务标识的商品后，若其订单实付金额高于特定平台上同款商品的价格，消费者可在订单支付 24 小时内凭有效凭证申请与订单实付金额双倍差额的补偿。

（一）特定平台：拼多多百亿补贴、唯品会、天猫 (含网站、App、微信公众号、微信商城及小程序等)、途虎养车 App；

（二）同款商品：①商品品牌、品名、型号 (包括但不限于颜色、数量、存储容量、口味、香型、包装、款式、材质、尺寸、尺码、规格、生产日期等)、售卖方式、产地、赠品、进货渠道或货源（包括但不限于免税店 [指持有免税牌照方主体的店铺] 会员购商品、保税仓商品） 等单一商品维度的基本信息均一致且在售、可售，已售 (月销) 件数均大于等于 100 件的商品；②除外情形：定制商品由于其特殊性，不适用于“同款商品”的定义，需单独识别；来源存在合法合规风险的商品。

（三）消费者实付金额：包含使用京豆、E 卡、余额支付的订单金额，不包含优惠券等平台普惠促销；

（四）同款商品的价格：消费者成交同款商品的实付金额；

（五）买贵双倍赔赔付金额 =（消费者订单实付金额-特定平台上消费者购买同款商品时订单实付金额）×2。

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