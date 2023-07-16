世嘉总裁放话：对《刺猬索尼克》的“重启和重制”很感兴趣

IT之家 7 月 16 日消息，在接受《Famitsu》杂志的采访时，世嘉公司总裁 Yukio Sugino 表示，他对公司的经典 IP，包括《刺猬索尼克》，有很大的“重启和重制”的兴趣。

Yukio Sugino 接受采访时指出，《Samba DE Amigo：摇摇乐派对》并非是重启游戏，而是一款系列新作。在谈到世嘉在规划现有 IP 的未来时，他表示会考虑“重启和重制”的可能性，特别提到了《刺猬索尼克》。他说，由于这是公司的招牌 IP，除了开发新作外，也在考虑为该系列制作重启和重制作品。他还谈到了即将发售的《索尼克超级明星》合作平台游戏，说这也是一个新作，他对这款游戏表示了期待，认为其回归了经典的 2D 玩法，并加入了合作多人模式。

IT之家注意到，当被问及世嘉上一财年有什么让他印象深刻的事情时，Yukio Sugino 指出了索尼克在 2022 年的强劲表现。具体例子包括第二部电影的口碑和票房双丰收，以及《索尼克边境》的好评如潮和销售成功，甚至说这款游戏超出了他的销售预期。他还称，他很高兴收到了西方玩家的正面评价，认为《刺猬索尼克》也在朝着正确的方向前进。

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