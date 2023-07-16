长沙市宣布 14 周岁以下儿童可免费乘坐地铁

IT之家 7 月 16 日消息，长沙地铁官微近日发布公告，宣布即日起长沙地铁全线网车站实施“14 周岁以下儿童免费乘坐地铁”的优惠政策，且该政策与现行的“1.3 米以下儿童由成年人陪同免费乘坐地铁”的优惠政策同步执行。

▲ 图源 长沙地铁官微

长沙地铁表示，该政策是根据湖南省委、省政府“优化生育政策 促进人口长期均衡发展”有关精神出台，符合条件的儿童凭有效证件经绿色通道即可免费通行。

IT之家查阅公开资料获悉，截至 2023 年 6 月，长沙轨道交通运营线路共 8 条：长沙轨道交通 1 号线、长沙轨道交通 2 号线、长沙轨道交通 3 号线、长沙轨道交通 4 号线、长沙轨道交通 5 号线、长沙轨道交通 6 号线、长株潭城际轨道交通西环线、长沙磁浮快线，线网覆盖长沙主城区全域和长沙县，共设车站 156 座、其中换乘站 19 个，运营里程 226.6 千米。

2021 年全年，长沙轨道交通地铁线网发送共计发送旅客 5.85 亿乘次，日均客运量达 160 万乘次。截至 2023 年 5 月 1 日，长沙轨道交通最高日客运量为 2023 年 4 月 30 日的 374.16 万乘次。

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