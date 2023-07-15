长沙新一轮汽车促消费活动：燃油车、新能源车最高补贴 5000 元、6000 元

IT之家 7 月 15 日消息，2023 年长沙市汽车促消费暨“百乡千村”新能源汽车消费季系列活动在松雅湖吾悦广场举办，该活动由湖南省商务厅、长沙市人民政府指导，长沙市商务局主办。

IT之家从长沙商务局了解到，7 月 17 日-9 月 30 日，在长沙市内购买家用燃油车、新能源乘用车的个人消费者，可凭新车购车发票等资料通过指定平台申报领取相应的电子消费券补贴。

补贴分为三档，根据购车发票金额，燃油车补贴 1000 元-3000 元-5000 元不等，新能源车补贴 2000 元-4000 元-6000 元不等。此次活动政府消费券资金规模为 1000 万元，采用“先购车、后申请”的方式予以奖励。

第一档： 购车发票金额 10 万元（不含）以下 的燃油车乘用车，按照 1000 元 / 辆 给予消费券补贴；购车发票金额 10 万元（不含）以下 的新能源乘用车，按照 2000 元 / 辆 给予消费券补贴。

第二档 ：购车发票金额 10 万元（含）-25 万元（不含）以上 的燃油车乘用车，按照 3000 元 / 辆 给予消费券补贴购车发票金额 10 万元（含）-25 万元（不含） 的新能源乘用车，按照 4000 元 / 辆 给予消费券补贴。

第三档：购车发票金额 25 万元（含）以上的燃油车乘用车，按照 5000 元 / 辆给予消费券补贴。购车发票金额 25 万元（含）以上的新能源乘用车，按照 6000 元 / 辆给予消费券补贴。

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