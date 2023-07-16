普渡大学的超级白涂料可解决全球变暖危机，但要覆盖地球表面的 1%

IT之家 7 月 16 日消息，2021 年美国普渡大学的研究人员称他们开发出了地球上最白的涂料，这种涂料可以反射超过 98% 的光线。如果把这种涂料用在建筑物上，可以减少物体表面和室内的温度，从而节省空调的用电量。而我们的地球现在正面临着全球变暖的危机，如果把这些涂料用在更大的范围，比如覆盖整个地球的一部分，会不会解决全球变暖问题呢？

加州大学戴维斯分校的电气与计算机工程教授杰里米・蒙迪（Jeremy Munday）认为，如果将像普渡大学那样能够反射光线的涂料，覆盖地球表面的 1-2%，就可以把足够多的光线反射回太空，减少地球吸收的热量，从而稳定全球气温。也就是说，这可能是解决气候变化的一个办法。而且，蒙迪教授还告诉《纽约时报》，这样做对宇宙也不会造成太大的影响，他说：“这就像把一杯普通水倒进海里一样。”

不过，要覆盖地球表面的 1-2% 可不是一件容易的事情。地球的总表面积大约是 1.97 亿平方英里（其中大部分是水），所以需要用涂料覆盖大约 200 万到 400 万平方英里。作为参考，美国的总陆地面积只有 350 多万平方英里，所以需要把整个美国从东到西都涂成白色。这需要很多很多的涂料。假设这种新涂料和普通商业涂料一样，每加仑可以覆盖 400 平方英尺，那么至少需要 1390 亿加仑（IT之家注：约 5261 亿升）的超级白涂料才能覆盖地球表面的 1%。如果覆盖 2%，那么这个数字就要翻倍。而且，这还没有考虑到海洋、沙漠和树木等难以涂色的地方。

其实，用白色来降低温度并不是一个新颖的想法，例如很多用户购买白色的汽车因为这样会使车内温度更低。世界上很多地方也已经开始用白色涂料来降温，而普渡大学的新涂料将会有所帮助，但这也说明了我们要解决气候变化问题还有很长的路要走。

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