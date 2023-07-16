日本一手游宣布公开服务器成本，若玩家充值小于此数可能直接停服

IT之家 7 月 16 日消息，日本 Visual Arts 公司近日宣布，旗下手游《虚假爱丽丝》（偽りのアリス）将于 7 月 31 日维护后停止更新内容，并上线两个“神秘计数器”。

▲ 图源 《虚假爱丽丝》官网

根据官方公告，这两个计数器分别被称为“服务器费用计数器”和“某些东西计数器”。官方表示，只要“服务器费用计数器”的数字不低于“某些东西计数器”，就将继续提供游戏服务。

▲ 图源 《虚假爱丽丝》官推

尽管官方没有具体解释“某些东西计数器”的含义，但玩家普遍认为其指代的应该是玩家充值金额，如果玩家充值金额低于服务器成本，官方很可能会选择直接停服。

不过，根据官方公告，今后该游戏只会定期复刻已有角色卡池，并不会推出内容更新，因此玩家们认为实际上停服已是必然趋势。有玩家表示“会陪游戏走到最后，因为这是迄今为止玩过的最有趣的游戏”。

IT之家查阅公开资料获悉，《虚假爱丽丝》是 Visual Arts 于 2019 年 10 月发行的一款放置卡牌类智能手机游戏，游戏角色均为童话人物，描绘了被称为“失败作品”的少女们所身处的神秘世界。

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