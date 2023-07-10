天猫优品微信小程序已被暂停服务：因存在诱导分享行为

IT之家 7 月 10 日消息，IT之家上个月曾报道，天猫赶在 618 活动前，在微信内上线了一个名为“天猫优品”的小程序，根据该小程序的资料显示，其于今年 5 月从“喵我”更名为“天猫优品”，这是淘系首次以“天猫”命名，出现在微信内的电商零售类小程序。

不过IT之家网友注意到，目前天猫优品微信小程序已被暂停服务，页面显示“天猫优品因违规已暂停服务”，具体原因是存在诱导分享行为。

据悉，“天猫优品”小程序内销售的商品包括手机数码、家装家居、小家电等，并且还支持以旧换新。为了吸引消费者，平台推出了百亿补贴和天猫 618 折扣活动。对于淘系而言，这种大型活动出现在微信内，尚属首次。“天猫优品”小程序在支付时，仅支持微信支付，而阿里系的支付宝并未出现在其中，整个购物过程都在小程序内完成。为了留住用户，和拼多多、京东一样，天猫优品也推出了群聊功能，加入微信群聊后，消费者可以看到最新的活动优惠信息和领取优惠券。

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