Gurman：苹果 10 月可能推出首款搭载 M3 芯片的 Mac 电脑

IT之家 7 月 16 日消息，彭博社的 Mark Gurman 近日表示，苹果准备在 10 月推出首款搭载 M3 芯片的 Mac 电脑。

▲ 图源 苹果官网

此前有消息称，苹果将会在今年 9 月的新款 iPhone 发布会上发布 iPhone 15 系列、Apple Watch Series 9 和新款 Apple Watch Ultra。Gurman 表示，苹果正在准备在 10 月推出新款 Mac，可能的型号包括新款 M3 iMac、13 英寸 M3 MacBook Air 和 M3 MacBook Pro。

考虑到 M2 的生命周期尚未结束，M3 如此早到来还是让人有些奇怪 —— 搭载 M2 Ultra 芯片的 Mac Studio 和 15 英寸 MacBook Air 等产品上个月才刚刚亮相。不过很多人猜测，M2 芯片是由于供应链问题，才导致上述新品的发布被推迟。

Gurman 表示虽然搭载 M3 芯片的 MacBook Air 可能会在 10 月份上市，但针对 MacBook Pro 和 Mac Studio 等产品的 M3 更新可能还要再等待一段时间。

Gurman 没有具体透露苹果是否会在 10 月举行正式发布会，也没有透露新电脑的上市时间。

IT之家此前报道，Gurman 曾在上月表示，苹果已经在开发配备 M3 芯片的 13 英寸和 15 英寸 MacBook Air 机型，预计将在 2024 年发布。

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