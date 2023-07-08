消息称苹果正开发可折叠 MacBook 笔记本电脑项目，利好三星显示、LG 显示等屏幕厂商

IT之家 7 月 8 日消息，据 BusinessKorea，苹果正在与显示面板供应商就可折叠 MacBook 机型进行洽谈，预计该项目将提振目前低迷的显示屏市场。

业内人士透露，苹果目前正在与供应商洽谈推出可折叠 MacBook 机型的事宜，并计划在 2025 年揭晓这款新机并于 2026 年推出。

据称，韩国公司也在协调苹果开发和生产配套 OLED 面板的计划，以适应 IT 设备折叠面板市场。

其中，三星显示决定投资 4.1 万亿韩元（当前约 227.14 亿元人民币），从 2025 年到 2026 年生产 8.6 代 OLED 面板；而 LG Display 也在投资中型 OLED 面板，包括用于平板电脑的产品。

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他表示，尽管实现的难度更大，但在显示行业，尺寸越大，利润就越高，所以笔记本电脑的屏幕订单就要比智能手机的可折叠屏的订单更吸引人。

目前，可折叠笔记本电脑市场的领导者是华硕，该厂商已于 2022 年 9 月推出了全球首款 17 英寸可折叠 OLED 笔记本电脑 ZenBook 17 Fold OLED（IT之家注：该机采用京东方面板）。

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