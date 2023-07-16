消息称苹果正开发 iPad Air 6 平板：配置升级，今年晚些时候推出

IT之家 7 月 16 日消息，据彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在其最新一期 Power On 时事通讯中透露，苹果公司正在开发一款新的 iPad Air 平板电脑（iPad Air 6），该产品将在今年晚些时候推出，配置有所升级。

古尔曼只是提到了新款 iPad Air 配置会有所提升，没有给出细节。考虑到现款 iPad Air 已经搭载率 M1 处理器，因此预计新款将搭载 M2 处理器，有更高的性能和效率，能够应对各种复杂的任务。

不过除了芯片之外，新的 iPad Air 可能不会有太多其他方面的改变。古尔曼表示，苹果不会在今年对 iPad 系列进行重大升级，而是会等到明年推出配备 OLED 屏幕的 M3 iPad Pro。因此，新的 iPad Air 可能仍然沿用去年款式的外观设计和 10.9 英寸 LCD 显示屏，也不会支持 120Hz ProMotion 技术。

此外，新的 iPad Air 的最大存储和 8GB 内存也可能保持不变。不过，新的 iPad Air 另一个可能的升级是支持 Wi-Fi 6E，该技术目前只有 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 支持。

至于价格方面，古尔曼没有透露具体细节，但考虑到全球形势和苹果在没有给予足够升级的情况下提高了 iPad 10 的价格，猜测新的 iPad Air 可能会比前代产品稍微贵一些。

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