苹果 Apple Store 教育优惠返校季活动正式上线：购买 Mac / iPad 即赠送 AirPods / Apple Pencil

IT之家 7 月 13 日消息，苹果宣布今天在英国以及欧洲、亚洲和中东的部分国家和地区推出“返校季”促销活动，将一直持续到 2023 年 10 月 23 日。

目前，Apple Store 教育商店 (附官网地址 www.apple.com.cn/cn-edu/store) 已经完成维护状态，感兴趣的小伙伴现在赶快去看一下吧。

简单来说，大中华区用户可以在以折扣价购买符合条件的设备（MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini 以及 iPad Pro 和 iPad Air）的同时获赠 AirPods 或 Apple Pencil。此外，学生还有资格享受 AppleCare+ 20% 的折扣。

据介绍，今年苹果将为各大国家 / 地区的高校学生和教育工作者提供 Apple 礼品卡、AirPods 或 Apple Pencil 。

其中，礼品卡可在英国、法国、意大利、挪威、瑞典、波兰、爱尔兰、奥地利、荷兰、西班牙、葡萄牙、瑞士和丹麦使用。

英国用户购买符合条件的设备即可获得价值高达 130 英镑（IT之家备注：当前约 1210 元人民币）的礼品卡，而在其他欧洲国家 / 地区，金额最高可达 150 欧元（当前约 1190 元人民币）。

除此之外，在德国、匈牙利、捷克、比利时、土耳其、中国香港、中国大陆、中国台湾、越南、马来西亚和阿拉伯联合酋长国购买 Mac 或 iPad 即可免费获得 AirPods 或 Apple Pencil 。

其中，购买 24 英寸 iMac、MacBook Pro 或 MacBook Air 的用户即可免费获赠带有 Lightning 保护套的 AirPods 3 ，而购买 Mac mini 的客户可以免费获得 AirPods 2。

值得一提的是，你还可以加钱升级到更高级别的 AirPods，例如将 AirPods 2 升级到 AirPods 3 或 AirPods Pro，或者将 AirPods 3 升级到 AirPods Pro。

此外，购买 iPad Pro 或 iPad Air 的用户还可获得免费的第二代 Apple Pencil。

当然，今年的返校季活动依然是需要通过 UNIDAYS 进行验证，完整的条款和条件可在苹果官网找到。

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