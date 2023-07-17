消息称欧盟“可拆卸电池”新规并不适用于所有手机，配备高质量电池即可豁免

IT之家 7 月 17 日消息，欧洲议会于上个月通过一项新规，要求所有家用电器和消费电子产品（包括手机、游戏机等）中的电池都应该让消费者可以“轻松拆卸和更换”，2027 年正式生效。就在大家以为可拆卸电池有望回归到手机产品当中时，外媒 winfuture 泼了一盆冷水。

▲ 苹果 iPhone14/14 Plus

据报道，欧盟新规并不适用于所有手机，因为其中包含了一些豁免条件。例如，如果电池质量高，厂商仍然可以使用不可拆卸设计，这要求手机电池在 500 次完全充电循环后，仍必须提供至少 83% 的原始容量，在 1000 次循环后仍必须提供 80% 的原始容量。

▲ 三星 Galaxy Z Fold4

值得一提的是，防水设备也不适用于这一规定，因为可拆卸设计大大提高了产品的防水难度。而当前市面上的大多数旗舰手机均配备了一定程度的防水功能，包括三星 Galaxy Z Fold4 这类折叠屏手机。

由于豁免条款过多，海外网友对这一新规的推出并不看好，有网友直言欧盟新规并不会改变手机产品的现状。

IT之家附上欧盟新法案的核心要求：

电动汽车电池、轻型交通工具电池（LMT）以及容量超过 2kWh 的可充电工业电池必须带有碳足迹声明和标签；

电动汽车电池、轻型交通工具电池以及容量超过 2kWh 的可充电工业电池必须带有数字电池护照；

家用电器和消费电子产品需使用消费者可以自行轻松拆卸和更换的便携式电池；

更严格的废弃物收集目标：对于便携式电池，到 2023 年回收率达 45%，2027 年为 63%，2030 年为 73%；对于 LMT 电池，到 2028 年回收率为 51%，2031 年为 61%；

从废电池中回收材料的最低水平：锂 2027 年为 50%，2031 年为 80%；钴、铜、铅和镍 2027 年为 90%，2031 年为 95%；

用于新电池制造的废物回收成分最低水平：法规生效八年后为钴 16%、铅 85%、锂 6%、镍 6%；生效十三年后为钴 26%、铅 85%、锂 12%、镍 15%。

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