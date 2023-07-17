欣旺达拟分拆动力电池子公司至深交所创业板上市

IT之家 7 月 17 日消息，欣旺达电子股份有限公司发布公告显示，公司拟分拆下属子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，仍拥有对欣旺达动力的控制权。

IT之家从公告中获悉，本次分拆事项已经董事会审议通过，仍需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后子公司将向证监局申请辅导备案，辅导备案后向深圳证券交易所创业板提交申报材料申请发行。

本次分拆事项还处于比较前期的阶段，目前只是初步拟定了发行上市方案，股票面值 1 元人民币，具体的融资规模还暂未确定。

据了解，欣旺达电子股份有限公司储能业务包括储能电芯、储能系统集成业务。储能电芯业务目前在子公司欣旺达动力内开展，储能系统集成业务归属于上市公司。

动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力，国内客户包括吉利、东风、东风柳汽、理想等，海外客户包括雷诺、日产等。

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