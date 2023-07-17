首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>车载后装

欣旺达拟分拆动力电池子公司至深交所创业板上市

2023/7/17 6:50:40 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 航空先生 的线索投递！

IT之家 7 月 17 日消息，欣旺达电子股份有限公司发布公告显示，公司拟分拆下属子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，仍拥有对欣旺达动力的控制权

IT之家从公告中获悉，本次分拆事项已经董事会审议通过，仍需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后子公司将向证监局申请辅导备案，辅导备案后向深圳证券交易所创业板提交申报材料申请发行。

本次分拆事项还处于比较前期的阶段，目前只是初步拟定了发行上市方案，股票面值 1 元人民币具体的融资规模还暂未确定

据了解，欣旺达电子股份有限公司储能业务包括储能电芯、储能系统集成业务。储能电芯业务目前在子公司欣旺达动力内开展，储能系统集成业务归属于上市公司

动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力，国内客户包括吉利、东风、东风柳汽、理想等，海外客户包括雷诺、日产等

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：欣旺达动力电池

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用