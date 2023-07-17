任天堂协助 FBI 侦破一起 15 岁女孩绑架案，Switch 立大功

IT之家 7 月 17 日消息，据外媒 gonintendo 消息，去年夏天，Switch 游戏机帮助联邦调查局（FBI）在弗吉尼亚州找到了一个离家 2000 英里的 15 岁失踪女孩（2022 年 8 月 3 日在弗吉尼亚州失踪）。

IT之家从美国广播公司了解到，28 岁的伊森・罗伯茨（Ethan Roberts）在网上和失踪女孩成为朋友后前往弗吉尼亚州接她，随后绑架了这个女孩，并强迫她接触少儿不宜制品。绑架过程中，罗伯茨允许女孩携带她的 Switch 游戏机 —— 这就是破案的关键。

在亚马逊州的时候，女孩用 Switch 下载游戏并登陆 YouTube，她的一位朋友看到女孩的名字出现在 Switch 活动列表中，立即联系了当局并通报了这一消息。

FBI 接到消息后立马与任天堂取得联系，获得了这台 Switch 的 IP 地址，并找到了绑架者的公寓大楼。随后 FBI 和托尔森警方逮捕了罗伯茨并找到女孩，他被指控涉及儿童少儿不宜制品和意图从事犯罪活动的人员运输。

目前，女孩已安全无恙地回到家人身边 —— 距失踪后仅 11 天。今年 4 月，罗伯茨被判处在联邦监狱服刑 30 年。

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