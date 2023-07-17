降价挤压利润空间，北汽蓝谷上半年预计亏损 18 亿~21 亿元

IT之家 7 月 17 日消息，北汽蓝谷现已发布 2023 年半年度业绩预告，宣布 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-210,000 万元到-180,000 万元，即亏损 18 亿到 21 亿元。

北汽蓝谷预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-265,000 万元到-235,000 万元。

去年同期，北汽蓝谷归属于上市公司股东的净利润为-218,118.22 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-220,378.93 万元。

对于本期业绩预亏的主要原因，北汽蓝谷总结如下：

（一）新能源汽车市场竞争进一步加剧，价格不断下行，挤压利润空间；

（二）公司产品仍处于持续爬坡期，规模效应不足，产品成本持续承压；

（三）公司为应对市场竞争，提升产品及品牌竞争力，在技术研发、品牌渠道建设上持续投入，对公司业绩产生影响。

参考IT之家此前报道，截至 5 月底，极狐已在 70% 的三线城市和 21% 的四线城市建立销售渠道，后续也将继续加快在三四线市场的布局，满足市场和消费需求。

北汽蓝谷此前在接受机构调研时表示，公司计划在 2023 年将渠道网点增加至约 280 家，并在继续深耕北京、上海、广州、深圳等一线核心城市以及郑州、成都、杭州等二线城市重点市场外，以经济活力好、新能源接受度高和消费需求增速快为标准在三四线城市开始布局。

今年 6 月，北汽蓝谷子公司北京新能源科技股份有限公司 6 月产量 1513 辆，去年同期为 1898；1-6 月累计 4755 辆，去年同期为 6082 辆，同比减少 21.82%。

同期，北汽蓝谷销量为 11224 辆，去年同期为 3597 辆；1-6 月销量为 35191 辆，去年同期为 17010 辆，同比增长 106.88%。

值得一提的是，极狐汽车与华为联合推出的“极狐阿尔法 S HI 版”车型在今年 5 月推出了改款“极狐阿尔法 S 先行版”，现价 32.98 万元。

在造型方面，先行版相比之前的版本进行了微调，定位纯电中大型轿车，主要区别在于前脸正中间配备了 3 颗激光雷达，其余配置没有太大变化，搭载华为鸿蒙车机 OS 系统。

极狐阿尔法 S 先行版的配置与原版“进阶版”相同，不包含“城区智驾导航辅助”等选配功能，原版指导价为 39.79 万元，新款相当于最高便宜了 6.81 万元。

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