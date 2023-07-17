宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》评分出炉：豆瓣 8.2、IMDB 7.7

IT之家 7 月 17 日消息，日本著名动画导演宫崎骏的新作《你想活出怎样的人生》已于 7 月 14 日在日本正式上映，该影片在上映前只放出了一张海报，因此颇为神秘。

日前，这部电影的评分已经出炉，截至IT之家发文，《你想活出怎样的人生》在豆瓣评分 8.2（828 人评价），IMDB 评分 7.7（233 人评价），这两大评分在宫崎骏的作品中只能算作中等评价，不过后续大规模放映后预计评分会有变化。

据影片介绍，《你想活出怎样的人生》片名致敬了小说家吉野源三郎在 1937 年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。该片讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。

该电影的英文名已经出炉 ——《The Boy and the Heron（男孩与蓝鹭）》，将于“今年晚些时候”在北美上映。它将采用吉卜力工作室在日本的营销方式，不再发布任何预告营销内容。

值得一提的是，《你想活出怎样的人生》同步推出了 IMAX 版本，这也是吉卜力工作室首次推出 IMAX 版本电影。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。