大众商用车将在德国慕尼黑进行首次自动驾驶测试

IT之家 7 月 17 日消息，大众商用车正在开发用于移动和运输服务的自动驾驶汽车，目前已经取得了长足进步。

目前，大众 ID. Buzz AD 自动驾驶汽车已做好量产准备，并将在未来几周内首次上路进行测试，届时将搭载来自政治领域、公共领域和商业领域的决策者以及媒体代表，以便他们了解车辆的控制能力。

此外，大众同时也在美国得克萨斯州奥斯汀市启动了自动驾驶测试计划。据介绍，AD 车型开发过程的重点是将该车型用于欧洲和北美城市中心的商业用途，包括共享出行方案和运输服务。

“将我们的自动驾驶汽车项目扩展到北美是我们全球战略路线图的下一步，也是长期投资的结果，”负责大众商用车自动驾驶开发的管理委员会成员克里斯蒂安・森格说，“这将帮助我们在美国的道路上测试、验证和完善技术。”目的是扩大大众集团可商业化运输服务的范围和多样化的移动产品组合。

据IT之家此前报道，大众汽车的自动驾驶 ID Buzz 原本打算使用 Argo AI 的技术，但现在该公司正在与其合作伙伴 Mobileye 一起开发内部硬件和软件。

该计划是在未来三年内，在奥斯汀市以及其他四个美国城市测试这些车辆，并在 2026 年推出无人出租车服务，针对美国市场的三排座 ID Buzz 将于 2024 年上市。

根据 SAE 标准，该系列自动驾驶车型都配备了摄像头、雷达和激光雷达技术。

在测试阶段，所有车辆都将配备人类安全员，并可供四名乘客乘坐，一旦准备好进行系列生产，就可以大量生产以满足不断增长的移动和运输需求。

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