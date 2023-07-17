联想推出拯救者刃 7000K 主机新配置：i5-13400 (F)+RTX4060，7299 元

IT之家 7 月 17 日消息，联想近日推出了拯救者刃 7000K 主机新配置，目前已上架电商平台开售，16GB+1TB 存储配置到手价 7299 元。

IT之家汇总该款主机新配置参数信息：

硬件方面，该款主机搭载英特尔 i5-13400 (F) 处理器，10 核心 16 线程配置，最高频率 4.6GHz、RTX 4060 显卡，8GB GDDR6 显存。

外观方面，该款主机采用幻彩 Logo 设计，具有 1670 万色 ARGB LED 矩阵灯效，内置 12 颗灯珠的 RGB 风扇；采用 181W CPU 塔式散热，支持 8 相高性能供电；内置 2 个 M.2 PCIe 4.0 固态硬盘插槽、4 个 SATA 扩展插槽以及 4 个 DDR5 内存插槽。

连接方面，该款主机支持 2.5G 有线网卡和 WiFi 6 连接，自带 8 个 USB-A 接口、1 个 USB-C 接口、耳机麦克风接口、HDMI 2.1 接口以及 3 个 DP 1.4a 接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。