今天是世界表情符号日，研究显示我国表情包日发送量达 6 亿次

IT之家 7 月 17 日消息，7 月 17 日，也就是今天，是一年一度的“世界表情符号日”（World Emoji Day）。

关于 Emoji 的前世今生，最早可追溯至 1999 年的日本。当年，NTT 工程师栗田穣崇为日本移动电话运营商 NTT DoCoMo 的综合移动互联网服务“i-mode”设计了百余个简单的表情符号。

▲ 图为 Emojipedia 相关介绍

2011 年，苹果公司发布 iOS 5 操作系统，其中的输入法内置了首批 Emoji，随后这种表情符号开始在世界各地广受欢迎。

2014 年，Emojipedia 创始人 Jeremy Burge 首次提出了“Emoji Day”的概念，目的是让 Emoji 被广泛使用，希望能让人们感受到 Emoji 的魅力与乐趣。

起初他计划将“世界表情符号日”定在 11 月 21 日，因为这一天是苹果在 iPhone 中引入 Emoji 的日期。然而由于这个日期在日历中偏晚，且当时各种移动设备对 Emoji 的支持尚未完善，因此 Jeremy Burge 选择了 7 月 17 日，灵感来自 iPhone 上显示的日历 Emoji。不过，也有不少社交平台、手机厂商倾向于选择自家公司的成立日或创始人的生日日期，作为日历 Emoji 的显示内容。

▲ 图为 Emojipedia 相关介绍

近年来，“表情符号”的范畴早已不限于 Emoji，而是各种各样或者静态或者动态的表情包。据央视财经报道，研究数据显示我国表情包日发送量达到了 6 亿次左右，且表情包的真正盛行，与社交软件广泛普及息息相关。

IT之家此前报道，Unicode 联盟计划今年 9 月批准 Emoji 15.1 规范，计划引入垂直摇头、水平摇头、柠檬、凤凰、断链、棕色蘑菇等多个 Emoji 表情。Emoji 15.1 草案计划添加 108 个 Emoji，其中大多数由具有多种肤色的人表情符号组成。

微软最近也有一项关于 Emoji 的大动作：在前不久发布的 Win11 Build 25905 预览版系统更新中，终于上线了用户等待多时的 3D Emoji，这距离微软首次宣布为 Win11 设计一套 3D 立体的 Fluent Emoji 已经过去了约两年时间。

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