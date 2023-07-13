等待 2 年，微软 Win11 终于测试上线 3D Emoji 系统

IT之家 7 月 13 日消息，微软大约 2 年前宣布，将为 Win11 设计一套 3D 立体的 Fluent Emoji，期间还曝出项目开发中止等信息。微软在今天发布的 Win11 Build 25905 预览版更新中，终于上线了用户等待多时的 3D Emoji。

IT之家在此梳理事件如下：微软在 2021 年，宣布重构 Win11 系统上 Emoji 表情符号系统，设计了 1800 多个 3D Emoji。

表情符号是完美的小帮手。它们远不是轻浮或装饰品，而是我们自身人性的延伸，是重要的沟通工具。

根据梅根的研究，它们可以软化或强化语气，为原本平凡的互动增加乐趣和俏皮感，并帮助我们以一种比书面文字更普遍的方式表达自己。

微软在 2022 年 8 月，宣布开源 1500 多款 3D Emoji，让创作者们可以免费使用这些素材，希望此举能够鼓励 Emoji 领域更多的创造力和包容性。

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