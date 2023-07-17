联发科蔡明介：AI 可以写简历、写程序，但无法取代人类的想象力和创造力

IT之家 7 月 17 日消息，据台媒《经济日报》消息，联发科董事长蔡明介在近期一次公益活动上表示：

技术发展一日千里，当前的 AI 工具可以帮忙撰写个人简历，回答编程类的问题，但如何拥有丰富的想象力和创造力，能清楚地理解和表达情感，并从中获得启示和智慧，这些 AI 无法取代的学习历程，恰是未来人类的重要能力。这都需要通过不断地尝试与练习，而写作就是极佳的训练方式之一。

据悉，蔡明介为当地偏远小学的学童作品汇编成的作文集作序，正文中表达了上述观点。

蔡明介表示，书中小学生撰写的家乡、童趣等诸多内容，令他回忆起自己童年时期家乡的物产风貌和生活。生活经历和童年回忆一直是许多人写作的出发点，并号召联发科志愿者们持续任重道远，希望更多的员工加入到公司公益活动社团“志工社”之中。

IT之家此前报道，联发科近年在 AI 领域发力不断，曾一度传出接获谷歌大单，双方合作打造 AI 服务器芯片的消息（后被否认）。今年 6 月 8 日，联发科官宣 MediaTek 天玑开发者中心正式上线，针对移动游戏与基于移动平台的 AI 技术，包括生成式 AI 技术（AIGC），提供教程、参考示例、SDK 和工具等资源在内的专用且完善的解决方案，能够协助开发者快速导入天玑移动平台的技术。

此外，在今年 5 月 29 日，英伟达 CEO 黄仁勋与联发科 CEO 蔡力行共同宣布双方达成合作，二者将共同开发车用 SoC，并将为软件定义汽车提供完整的 AI 智能座舱方案。蔡力行表示，联发科将推出 Dimensity Auto 汽车平台，集成 NVIDIA GPU 芯粒（chiplet），并将整合 NVIDIA AI 和 GPU IP；而双方还将联合推出全面的 AI 智能座舱解决方案，预装英伟达 DriveOS、Drive IX、CUDA 和 TensorRT 等。

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