发售 16 年后，《军团要塞 2》Steam 在线人数创新高

IT之家 7 月 17 日消息，《军团要塞 2》是一款经典的多人射击游戏，今年将迎来 16 周年。近日，该游戏在 Steam 平台上创下了新的同时在线玩家纪录，达到了 258,997 人。这一数字虽然不及《绝地求生：战场》的 320 万人，但考虑到《军团要塞 2》已经是一款很老的游戏，而且在 2011 年就已经从付费模式转为免费模式，这一成绩仍然十分惊人。

据 SteamDB 网站统计，该游戏的人气从未如此高涨，甚至超过了 2011 年免费化后的峰值。最近的纪录 253,997 人也是去年 12 月的 167,591 人的两倍多。这一人气飙升可能与 Valve 公司推出的全新《军团要塞 2》夏季活动有关，该活动为游戏增加了多个新地图、新动作、新特殊效果、新饰品等内容。

IT之家注意到，《军团要塞 2》并非唯一一款复兴的 Valve 经典游戏。今年 5 月，《反恐精英：全球攻势》（CS:GO）也再次打破了自己的同时在线玩家纪录，并成为 Steam 平台上最受欢迎的游戏之一。

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