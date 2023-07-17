OPPO K11 样张曝光，号称“2000 元价位的手机也有旗舰影像体验”

IT之家 7 月 17 日消息，博主 @数码闲聊站 今日曝光了 OPPO K11 手机的相机样张，并透露这款两千元价位的新机采用了旗舰影像算法，大家可以欣赏一下。

从样张上看，OPPO K11 对人像和夜景的整体拍摄效果不错，灯光、噪点等细节把控在同价位也是非常出色。OPPO 中国区总裁刘波今天上午对 OPPO K11 手机进行了预热，并表示要“让 2000 元左右的产品也能够拥有旗舰的影像体验”，从样张上看的确和旗舰机型差距不大。

据IT之家此前报道，OPPO K11 通过了国家 3C 认证，型号为 PJC3，将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器，该充电器最高可支持 100W 快充。

OPPO K11 预计采用 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 居中打孔直屏，采用屏下指纹解锁，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 8MP + 2MP 三摄，有望配备索尼 IMX890 传感器。

目前，OPPO K11 手机的发布时间暂未公布，预计将于近期上市。

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