比亚迪海豹 DM-i 内饰官图公布，延续海洋系列设计

IT之家 7 月 17 日消息，比亚迪海洋网旗下的全新车型海豹 DM-i 今日正式公布了内饰官图，新车内饰采用了海洋网专属的“海洋美学”设计理念，整体布局上体现了海洋网新一代内饰风格。据悉，新车将于三季度上市，定位中大型混动轿车。

IT之家注意到，新车的座舱多处蕴含海洋设计元素，如仪表台两侧卷起的“海浪”、水晶挡杆、涟漪环拥式座椅等，打造出带有悬浮感、层次感和环抱感的视觉体验。此外，新车采用全新颜色和材质的仪表台，并搭配 31 色流水环舱氛围灯。

新车的仪表盘采用了“ 2+1 ”式组合配置，即两块大尺寸大屏： W-HUD 抬头显示系统和 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad ，以及一块 10.25 英寸全液晶仪表。采用了双拼色设计配合立体缝线的涟漪环拥式座椅，显得饱满大方。

座椅方面，主副驾均搭载多向电动调节。此外，海豹 DM-i 还配备了超长后排坐垫，为大腿带来充足的支撑，座椅靠背及坐垫的角度特别针对中国用户的身材进行了多轮优化，即使长时间乘坐，也不易感到疲劳。

根据此前上海车展透露信息，该车将搭载骁云-插混专用 1.5L 高效发动机及骁云-插混专用涡轮增压 1.5T 发动机两套动力总成，匹配 EHS 电混系统，以及超级混动专用功率型刀片电池，可实现以电驱动为主、发动机高效充电、适时辅助驱动的全工况行驶。此外，该车百公里亏电油耗为 3.9 升，0-100km/h加速时间为 7.9 秒。

续航方面，海豹 DM-i 提供 121km 和 200km 两种 NEDC 纯电续航里程，官方称是同级别唯一提供 200km 纯电续航里程的插混轿车。

新车将于三季度正式上市，售价区间为 18-25 万元。

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