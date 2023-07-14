比亚迪新款中大型轿车“驱逐舰 07”官宣改名“海豹 DM-i”，售价区间 18-25 万元

IT之家 7 月 14 日消息，日前，比亚迪官宣旗下全新中大型混动轿车“驱逐舰 07”正式改名为“海豹 DM-i”。新车将于第三季度上市，售价区间为 18-25 万元。

IT之家此前报道，该车曾于上海车展正式首发亮相，定位 B + 级超混轿车，整车长宽高 4980/1890/1495mm，轴距达到 2900mm。外观方面，该车采用海洋美学设计理念，采用修长的溜背式造型，大灯组狭长犀利，尾箱盖沿微微上扬，整体颇具运动气息。不过总体来看，该车尺寸还是比海豹纯电车型要大上一圈。

该车采用隐藏式门把手、溜背造型等设计，车盖上方还配有条状高位刹车灯，车内配备全液晶仪表和可旋转中控屏，未来还将搭载比亚迪云辇-C 车身控制系统。

动力方面，据此前申报信息显示，新车配备了 1497mL 的发动机，最大功率为 102kW，最高车速为 180km/h。

根据此前上海车展透露信息，该车将搭载骁云-插混专用 1.5L 高效发动机及骁云-插混专用涡轮增压 1.5T 发动机两套动力总成，匹配 EHS 电混系统，以及超级混动专用功率型刀片电池，可实现以电驱动为主、发动机高效充电、适时辅助驱动的全工况行驶。此外，该车百公里亏电油耗为 3.9 升，0-100km/h加速时间为 7.9 秒。

续航方面，海豹 DM-i 提供 121km 和 200km 两种 NEDC 纯电续航里程，官方称是同级别唯一提供 200km 纯电续航里程的插混轿车。

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