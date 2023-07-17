腾讯大股东 Prosus：将继续长期持股腾讯

IT之家 7 月 17 日消息，据《华尔街日报》报道，腾讯控股的最大股东 Prosus 表示，将继续长期持有腾讯的股份，对腾讯的业务和中国互联网行业的前景保持信心。

Prosus 目前持有腾讯约 26% 的股份，价值约 1120 亿美元（IT之家备注：当前约 8008 亿元人民币）。这家总部位于阿姆斯特丹的投资公司正在缓慢出售腾讯的部分股份，以用于回购自己的股票。Prosus 预计回购期间对腾讯持股每年缩水 2%-3%，今年的持股比例将降至 24% 至 25%。

Prosus 的母公司 Naspers 于 2001 年以 3400 万美元的价格购买了腾讯三分之一的股份。此后，腾讯成为了全球最大的视频游戏公司，也开发了广受欢迎的即时通讯应用微信。Prosus 和 Naspers 都依赖于腾讯的分红收入，Prosus 还面临着寻找像腾讯一样优秀的投资机会的困难。

目前，腾讯的市值约为 4300 亿美元（当前约 3.07 万亿元人民币）。Prosus 持有的腾讯股份价值超过了 Prosus 自身的市值，后者约为 950 亿美元（当前约 6792.5 亿元人民币）。

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