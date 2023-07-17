NT 架构 QQ Mac 6.9.18 版本更新：支持自定义消息存储路径、支持群视频

IT之家 7 月 17 日消息，基于 NT 架构的全新 QQ Mac 体验版现已推送 9.9.1 版本更新，与之前的 Windows 版 QQ 类似，新增了自定义消息存储路径等功能。

IT之家附版本更新说明：

1）新功能

-支持自定义消息存储路径

-优化消息气泡选中表现

-快捷键支持使用更多字符

-截图支持记忆上次选项

-点击好友资料卡查看好友空间

-支持群视频

-支持拖拽发送消息

-支持代理设置

-svip 红名展示、钻业务点击

-收藏表情与文字混排

-收藏支持转发

-屏幕共享支持批注和激光笔

-支持记忆隐藏当前窗口截图

-窗口拉伸体验更顺畅

-优化夜间模式使用体验

2）Bug 修复

-优化了启动速度和性能

-修复了一些卡顿闪退问题

-修复了若干大家反馈的 bug

全新的体验版 Windows QQ 基于 NT 架构打造了全新的交互界面，UI 设计三端保持一致；消息界面采用了三栏式设计，整体风格更加清爽简约，方便用户查看所需信息；资料设置及资料卡也变得更简洁干净。

QQ 团队建立了多个用户体验群，持续关注用户反馈和体验，小步快跑迭代优化了包括群应用、全局搜索、表情分类收藏等能力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。