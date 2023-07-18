美国运营商 AT&T 股价创三十年新低，消息称采用有毒铅电缆

北京时间 7 月 18 日早间消息，当地时间周一收盘，美国电话电报公司（AT&T）股价跌近 7%，至过去 30 年来的最低水平。此前有消息称，该公司在美国各地埋有有毒铅电缆，分析师因此下调了该公司的股票评级。

一份名为《AT&T 和 Verizon》的报告显示，几家电信巨头放弃了一个庞大的地下有毒电缆网络，其中大量电缆可能污染了邻近的土壤和饮用水水源。

最近几天，花旗集团和摩根大通的分析师都下调了对 AT&T 股票的评级。自上述报告发布以来，该公司的股价已下跌逾 12%，今年迄今已下跌了四分之一。该股在本周一触及了 13.68 美元的低点，为 1993 年 3 月以来最低点。

以 Michael Rollins 为首的花旗集团分析师在一份投资者报告中表示，AT&T 面临着无法量化的财务风险，这可能会给该公司的股票带来“长期风险积压”，因为该公司可能在有毒铅电缆方面存在大量风险，其网络覆盖了美国约 40% 的家庭。

Rollins 将 AT&T 股票评级从“买入”下调至“中性”，并将目标价从 22 美元下调到了 16 美元。

AT&T 暂未对此置评。代表 AT&T、Verizon 和其他电信公司的游说团体美国电信（U.S． Telecom）表示，在决定电缆是否被拆除或掩埋时，企业考虑了很多因素，没有证据表明“遗留的铅护套电信电缆”是“铅接触或造成公共健康问题的主要原因”。

美国电信的一位发言人在一份声明中表示：“我们没有看到，监管机构也没有发现证据表明，遗留的铅护套电信电缆是铅暴露的主要原因，也没有找到它们是导致公共健康问题的原因的证据。”

以 Philip Cusick 为首的摩根大通分析师已经在上周五将 AT&T 的评级从“增持”下调为“中性”，理由是他们担心该公司的主要无线和光纤增长业务不断下调、高利率环境以及含铅电缆问题出现新的不确定性。

摩根大通表示：“我们与许多行业联系人讨论了铜铅护套的情况，一直无法找到合理的方法来计算任何潜在责任，但我们相信，鉴于 AT&T 庞大的本地交易运营商业务以及拥有 AT&T 最初的长途网络，AT&T 的风险敞口将增大。”

Eikon 的数据显示，AT&T 的远期市盈率为 5.95，低于行业中位数 8.78。

Verizon 的股价在本周一也下跌了 5.5%，至 32.14 美元，接近 13 年来的最低点。自上述报告以来，Verizon 的股票已经下跌了 10% 以上。

Morningstar 公司的分析师 Michael Hodel 在上周五表示，“虽然这种情况值得关注，但我们不认为电信业会承担实质性的法律责任。”

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