华为 MatePad 2023 平板电脑现身 Geekbench，采用高通骁龙 7 4G 芯片

IT之家 7 月 18 日消息，华为已经官宣将于 7 月 20 日推出 MatePad 平板电脑新品。从官方渲染图中可以看到，这款新品拥有三款配色，正面预计采用四边等宽设计，后置单摄。

IT之家发现，现有一款型号为 BTK-AL09 的华为平板电脑新品出现在了 Geekbench 基准测试平台上。对此，博主 @那片梧桐那片雨 表示这是新款 MatePad 2023 平板的 LTE 版本。

从 Geekbench 6 跑分来看，这款新机搭载了高通第一代骁龙 7 4G 芯片，配备 6GB 内存，预装融合 AOSP 12 的鸿蒙系统，单核成绩在 1000 分左右，而多核成绩在 2900 分左右。

据该博主透露，该机研发代号为巴托克（BTK），采用 11.5 英寸 LCD 屏，分辨率 2200x1440，拥有 120Hz 刷新率，内置 7700mAh 电池，支持 22.5W 有线充电。

今年三月份，华为发布了全新的 MatePad 11 英寸 2023 款柔光版，这款产品最大的优势，其带来了“柔光版”。

具体来看，华为 MatePad 11 英寸 2023 款柔光版行业首发了纸感柔光屏，不同于玻璃屏幕的“光面”结构，“纸感柔光屏”在硬件上采用 AG 防眩纳米蚀刻技术，在镜面玻璃表面形成数以亿计的精细纹理结构，将强烈的镜面反射转化为柔和漫反射，号称“更适合长时间书写阅读的场景”。

▲ 华为 MatePad 11 英寸柔光版

此外，当手写笔划过屏幕上这些晶体机构时，会产生摩擦和微小振动，从而产生一种“接近真实的纸上写字感觉”。

按照惯例，华为这款即将发布的柔光屏平板新品，预计也将搭载上述技术，同时也获得了 SGS 低视觉疲劳金标认证、德国莱茵 TÜV 无反射认证等，大家可以期待一下。

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