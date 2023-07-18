微软邀请所有 Dev 频道 Win11 用户，开放测试 AI 助手 Copilot

IT之家 7 月 18 日消息，微软于 6 月 30 日面向 Dev 频道的 Windows Insider 用户，发布了 Win11 Build 23493 预览版更新，最大的亮点是引入了全新的 AI 助手 Copilot。

微软在上线之初，仅邀请部分 Dev 频道用户测试 Copilot，不过在 7 月 13 日悄然更新博文，表示已向所有 Dev 频道用户开放。

微软官方并未大张旗鼓，因此这个声明直到近期才被曝光。IT之家翻译更新内容如下：

Windows Copilot 预览版现在可供 Dev 频道中的所有 Windows Insider 使用，Insider 可能需要重新启动才能显示出来。

用户只需点击任务栏上的新按钮（或 WIN + C）即可启动 Windows Copilot。Windows Copilot 将使用 Microsoft 账户或 Azure Active Directory 账户登录。

Windows Copilot 将显示为停靠在右侧的侧边栏，不会与桌面内容重叠，并且将在打开的应用程序窗口旁边单独运行，用户可以随时与 Windows Copilot 进行交互。

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