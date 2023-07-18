杨利伟：我国新一代载人飞船预计 2027-2028 年飞行，可搭载 4 至 7 人

IT之家 7 月 18 日消息，据《广州日报》《南方日报》等媒体消息，7 月 17 日，2023 年“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训（广州会场）开班典礼在华南师范大学举行，航天英雄、中国首飞太空第一人、中国载人航天工程副总设计师、国际宇航科学院院士杨利伟将军以“矢志航天 筑梦苍穹”为主题进行了专家授课。

授课环节，杨利伟介绍了中国空间站的建造、航天员选拔训练、忙碌的太空生活、航天科普教育等多方面的知识。他表示，很多原本运用于航天事业的科技逐步进入到了日常生活中，“世界航天发展到现在，很多成果都应用到了我们的日常生活中，比如说小孩使用的尿不湿最早就是给航天员研制的，后来逐步推广到老百姓的生活中。我们用的微波炉、核磁最早也是航天方面的产品。”

杨利伟透露，目前我国正在研制新一代飞船，预计新一代飞船将在 2027 年～2028 年飞行。

现在我们飞船有三个人的承载能力，能把三个航天员送到太空中去并返回地面。将来新一代飞船，会有承载 4 至 7 个航天员的运输能力。载人登月也会用新一代飞船，去建构我们的空间站以及深空探测。

他表示，前段时间，新一代飞船的返回舱已经进行了试验，“很成功”。

IT之家此前报道，我国计划在 2030 年前实现中国人首次登陆月球，目前正在紧锣密鼓地准备相关技术和方案，其中的新一代载人飞船、月面着陆器等已经亮相。同时，针对新一代载人飞船、月面着陆器的征名活动也将陆续展开。

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