我国月面着陆器可将 2 名航天员送达月面，登月服单次工作时间不小于 8 小时

IT之家 7 月 16 日消息，我国计划在 2030 年前实现中国人首次登陆月球，目前正在紧锣密鼓地准备相关技术和计划。

中国载人航天工程副总设计师张海联本周出席了第九届中国（国际）商业航天高峰论坛，他在在会上作《我国载人月球探测发展总体考虑》主旨报告，并向大家介绍了中国载人登月的初步方案。

他表示：我国月面着陆器由登月舱和推进舱组成，可将 2 名航天员送达月面。载人月球车重约 200 公斤，能承载 2 名航天员。

此外，我国正在研制的登月服采用半硬式构型，单次工作时间不小于 8 小时，具备支持航天员月面出舱活动所需的作业、行走、攀爬、下蹲、驾车、人机协同等工作能力。

按照他的说法，目前我国载人登月的初步方案是：

采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，两者在环月轨道交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。 其后，月面着陆器与飞船分离，并将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。 在完成既定任务后，航天员乘坐着陆器上升至环月轨道，与飞船交会对接，将月球样品等转移至飞船，飞船与着陆器分离，进行月地转移返回地球。

为完成这项任务，我国科研人员正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、载人月球车等装备。

根据中国航天科技集团公布的资料，长征十号载人火箭将用于将月面着陆器、登月飞船送入地月转移轨道，液氧液氢煤油推进剂，全长约 88.5 米，起飞质量约 2187 吨，起飞推力约 2678 吨，地月转移轨道运载能力不低于 27 吨。

长征十号衍生出的无助推构型，可执行空间站航天员、货物运输任务，一子级可重复使用，全长约 67 米，起飞质量约 748 吨，起飞推力约 873 吨，近地轨道运载能力不低于 14 吨。

▲ 图源中国航天科技集团

此外，今年 5 月底，中国载人航天工程办公室公布了《关于征集载人月球车研制方案的公告》，面向全社会征集载人月球车研制方案。

根据载人月球探测工程规划，2030 年前中国人将实现首次登陆月球，期间两名航天员将驾驶载人月球车开展科考活动。根据当前任务设计，载人月球车将具备载人驾乘、月面移动、定位支持、安全辅助等功能，可为航天员提供移动、通信、探测辅助等保障。

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