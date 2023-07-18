三星 Galaxy Watch 6/6 Classic 智能手表更多渲染图曝光

IT之家 7 月 18 日消息，可靠消息源 SnoopyTech 近日再次分享了三星 Galaxy Watch 6 和 Galaxy Watch 6 Classic 手表的更多高清渲染图。

三星 Galaxy Watch 6 将提供 40mm 和 44mm 两个尺寸版本，配色有石墨色和奶油色可供选择。

三星 Galaxy Watch 6 Classic 则提供 43mm 和 47mm 两个更大尺寸版本，将提供黑色和银色两款配色。

三星 Galaxy Watch 6 系列智能手表的屏幕相较于前一代增加了 30%，自带 2GB 内存和 16GB 闪存空间。

续航方面，三星 Galaxy Watch 6 系列智能手表 40mm 将会内置 300mAh 电池，44mm 版本则为 425mAh。

三星 Galaxy Watch 6 Classic 最大的亮点是旋转表圈回归，两个系列手表均配备自家 Exynos W930 芯片。

IT之家注：官方共有将近 100 张的 Galaxy Watch 6 和 Galaxy Watch 6 Classic 手表渲染图，感兴趣的用户可以点击这里访问。

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