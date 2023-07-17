孙兴慜成为三星 Galaxy 品牌大使，提前佩戴 Watch 6 Classic 手表

IT之家 7 月 17 日消息，三星 Galaxy Watch 6 和三星 Galaxy Watch 6 Classic 智能手表将于 7 月 26 日发布，外观和配置已经基本曝光了。

根据韩联社的最新消息，三星为此次 Unpacked 发布会带来了一个重要合作，韩国足球运动员孙兴慜（mǐn）成为了三星 Galaxy 品牌大使。

三星电子于 7 月 14 日表示：“我们很高兴能与孙兴慜达成合作。”与此同时，孙兴慜表示：“我们计划在今后以 Galaxy 品牌展示各种形象。”

此外，孙兴慜近日从仁川国际机场出发时，被发现左手腕上戴着三星电子新款黑色智能手表，该手表被三星官方证实为即将发布的 Galaxy Watch 6 Classic。

据IT之家此前报道，三星 Galaxy Watch 6/6 Classic 手表的官方海报已经曝光。据法国媒体 Dealabs 爆料，三星 Galaxy Watch 6 将提供 40mm 和 44mm 两个尺寸版本，配色有石墨色和奶油色可供选择；三星 Galaxy Watch 6 Classic 则提供 43mm 和 47mm 两个更大尺寸版本，将提供黑色和银色两款配色。

据推特用户 Ahmed Qwaider 爆料称，三星 Galaxy Watch 6 系列智能手表的屏幕相较于前一代增加了 30%，自带 2GB 内存和 16GB 闪存空间。

续航方面，三星 Galaxy Watch 6 系列智能手表 40mm 将会内置 300mAh 电池，44mm 版本则为 425mAh。

三星 Galaxy Watch 6 Classic 最大的亮点是旋转表圈回归，两个系列手表均配备自家 Exynos W930 芯片。

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