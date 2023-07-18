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联想小新 Pro 16 超能本 2023 新配置公布：i5 / i9 + 32GB 内存

2023/7/18 10:17:56 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 18 日消息，联想小新 Pro 16 超能本 2023 酷睿版两款新配置将在 7 月 22 日发布，分别为：

  • i5-13500H + 32G + 1T

  • i9-13900H + 32G + 1T

据IT之家此前报道，联想在今年三月份推出了小新 Pro 16 2023 酷睿独显版，其中 i5-13500H + 16GB + 1TB + RTX 3050 6GB 首发 7299 元；i5-13500H + 32GB + 1TB + RTX 4050 6GB 首发 8499 元。今年五月，联想又推出了小新 Pro 16 2023 笔记本核显版，采用了 i5-13500H + 16G 规格，首发 5699 元。

小新 Pro 16 2023 屏幕为 16 英寸 2.5k 120Hz，100% sRGB 色域。机身厚度 17.5mm，重量为 1.93kg，电池容量 75Wh，接口包括 USB4、全功能 USB-C、双 USB-A、HDMI、SD 读卡器。

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关键词：联想小新

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