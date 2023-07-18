半导体需求下滑，三星电子 DS 部门全年营业亏损预计超 10 万亿韩元

7 月 17 日消息，去年下半年开始的半导体需求下滑，影响到了三星电子、SK 海力士、英特尔等诸多厂商，营收明显下滑，部分厂商甚至出现了亏损。

作为当前全球最大的存储芯片厂商，三星电子存储业务的营收已连续三个季度同比环比大幅下滑，所在的设备解决方案部门（DS）也受到了影响，营收和营业利润也已连续三个季度同比环比大幅下滑，在今年一季度更是出现了 4.58 万亿韩元的营业亏损。

在半导体需求并未明显好转的情况下，一季度营业亏损 4.58 万亿韩元的三星电子设备解决方案部门，在二季度的状况仍不乐观，预计仍将营业亏损约 4 万亿韩元。

而从外媒最新的报道来看，三星电子设备解决方案部门全年的业绩也不会乐观，多家证券公司预计将营业亏损超过 10 万亿韩元，Kiwoom 证券和 KB 证券公司是预计将营业亏损 10.3 万亿韩元，NH 证券公司则是预计将营业亏损 14.7 万亿韩元。

在 2022 年，三星电子设备解决方案部门的营业利润，还高达 23.82 万亿韩元。今年出现超过 10 万亿韩元的营业亏损，也足以体现半导体行业今年所面临的挑战。

由于半导体所在的设备解决方案部门，是三星电子主要的利润来源，他们出现营业亏损，势必就会影响到三星电子整体的利润状况。

对于三星电子今年的营业利润，多家证券公司是预计为 8.9 万亿韩元，较去年的 43.38 万亿韩元将大幅下滑。

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