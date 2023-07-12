巨亏不止，三星半导体代工业务 Q2 预计亏损 7100 亿韩元

IT之家 7 月 12 日消息，据 BusinessKorea 报道，代工行业消息人士近日透露，包括系统 LSI 部门在内的三星电子半导体代工部门预计二季度（4-6 月）销售额为 4.437 万亿韩元（IT之家备注：当前约 247.14 亿元人民币），运营亏损为 7100 亿韩元（当前约 39.55 亿元人民币）。

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去年同期，三星的半导体代工业务营收为 6.892 万亿韩元（当前约 383.88 亿元人民币），营业利润则为 6080 亿韩元（当前约 33.87 亿元人民币）。这意味着今年二季度该部门业务营收将同比下滑 35.6%，利润则由盈转亏。此外，该部门一季度亏损达 2990 亿韩元（当前约 16.65 亿元人民币），这意味着今年上半年该部门已累计亏损超 1 万亿韩元（当前约 55.7 亿元人民币）。

分析人士指出，三星半导体代工业务的下滑很大程度上是由于智能手机行业复苏迟缓所致。由于智能手机整体需求一直低迷，企业客户消耗零部件库存的速度出人意料地缓慢，特别是企业客户正在减少图像传感器和显示驱动集成电路的订单。客户订单减少导致系统 LSI 部门销售额下降，代工部门也因产线利用率降低而面临成本负担增加的困扰。

三星此前率先实现 3nm 芯片量产，其 3nm 超微制造工艺也开始体现在公司二季度业绩中，但这并没有阻止公司赤字扩大，原因在于经济低迷和生产成本高企导致很难获得客户。

IT之家此前报道，7 月 7 日三星电子公布了二季度业绩预期数据，其中二季度营业利润为 6000 亿韩元（当前约 33.42 亿元人民币），同比下降 95.7%。

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