中科院成功研制新型光学晶体，可满足半导体晶圆检测等领域重大需求

IT之家 7 月 14 日消息，中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心潘世烈团队近日宣布，该团队成功创制了一种新型非线性光学晶体 —— 全波段相位匹配晶体，为整个透光范围内实现双折射相位匹配提供了新思路。相关成果于近期在国际学术期刊《自然-光子学》在线发表。

▲ GFB 晶体器件（图源 中科院官网）

据中科院官网介绍，非线性光学晶体是获得不同波长激光的物质条件和源头。在晶体中实现应用波段相位匹配被普遍认为是重要的技术挑战之一，决定最终激光输出的功率和效率。其中，利用晶体各向异性的双折射相位匹配技术是应用最广泛的弥补相位失配的有效途径。

潘世烈团队在提出非线性光学晶理想状态假设的理论基础上，经过不断实践，成功创制出全波段相位匹配晶体，该研究揭示了全波段相位匹配晶体的物理机制，并以此为指导获得一例非线性光学晶体（GFB）。

研究结果表明，宽的相位匹配波长范围使 GFB 晶体透光范围得到充分应用，可实现 1064nm 激光器二、三、四、五倍频高效、大能量输出，有望满足半导体晶圆检测等领域的重大需求。更重要的是，GFB 可采用水溶液法生长出高质量、超大尺寸晶体，使其有望成为应用于大科学装置的新晶体材料。

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