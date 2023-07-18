深圳海关在一辆车中查获 955 部走私手机，初估案值约 200 万元

IT之家 7 月 18 日消息，据“海关发布”官博消息，近日，深圳湾海关关员对一台进境客运车辆实施机检查验时发现车辆结构异常。随后，关员对重点区域进行人工查验，在该车辆中控台和仪表盘内部、后排座椅下方特制暗格内分别查获藏匿的手机若干。

经清点，共有新、旧手机 955 部，初估案值约 200 万元人民币（平均一部手机约 2094 元）。目前，该案件已移交海关处置部门进一步处理。

从视频中可以看到，该车的中控屏内部、座椅扶手内部都藏满了封装好的手机，也就是大家常说的“水货”手机，包装纸上写有 X、Y 等字样，具体手机品牌和型号无法得知。

不过，从深圳海关微信公众号公布的另一张图来看，这些手机采用左上角竖向镜头模组。

IT之家查询《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条得知，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

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