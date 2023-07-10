男子身绑 306 片 CPU 入境被查，因走路姿势明显异常

IT之家 7 月 10 日消息，近日，珠海市拱北海关所属的青茂海关查获一起旅客绑藏 CPU 入境案件。

6 月 29 日 16 时许，一名身着黑色短袖的旅客从青茂口岸入境，据《珠海特区报》报道，此人从旅检现场“无申报通道”入境，现场关员仔细观察后，发现其走路姿势“明显异常”，遂对其进行拦截。

经检查发现，该旅客腿部以及腰背部发现使用塑料膜及胶带缠绕捆绑的 CPU，共计 306 片。相关图片显示，旅客身着较为宽松的衣服，意在掩盖捆绑 CPU 带来的身材异常。不过该旅客随身携带的是何种 CPU，目前暂时不得而知。

IT之家此前报道，通过这样“腰缠万贯”的形式入境被查的案例已是屡见不鲜。

6 月 16 日，深圳海关所属皇岗海关在福田口岸旅检进境渠道，查获 1 宗旅客鞋内藏匿游戏卡入境案。当日下午，一名身穿黄色短袖上衣的男性旅客从福田口岸入境。皇岗海关关员发现其神情紧张，随即进行拦截检查，从其鞋内查获 112 张“Switch”游戏卡。

3 月 16 日，拱北海关所属闸口海关在拱北口岸查获一宗旅客人身绑藏中央处理器（CPU）239 个进境案。当天 20 时 10 分许，内地旅客曹某经拱北口岸旅检大厅海关“无申报通道”进境。关员发现其身着黑色宽松衣服，身形臃肿、神色异常，遂将其截查。经进一步查验，关员发现该旅客在腰腹部、左右大腿内侧用胶布绑缠大量包装完整的 CPU，经清点，数量共计 239 片。

2 月 12 日，港珠澳大桥海关查获一起跨境客车司机人身绑藏中央处理器（CPU）155 片进境案。该关关员在港珠澳大桥珠海公路口岸进境客车通道巡查时，发现一辆粤澳跨境客车存在异常，经截查并开展查验，关员查获该车司机腰部用胶布绑缠大量 CPU，经清点数量共计 155 片。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。