Wix 推出 AI 网站生成器，只需输入关键词即可构建整个站点

IT之家 7 月 18 日消息，Wix 是一个提供“基于模板”的网站构建平台，该平台目前官宣很快将推出基于 AI 的网站构建功能，用户只需输入描述，并回答几个后续问题，即可自动生成整个网站。

▲ 图源 Wix

据悉，Wix 使用 OpenAI 技术，并融合自家 AI 模型，来实现网站生成，其中 OpenAI 的技术负责文本方面的润色，Wix 的 AI 模型负责生成网站，但 Wix 没有透露用户在日后应当如何修改、管理这些由 AI 生成的网站内容。

Wix 表示，这一基于 AI 的网站生成器，能够创建“独特”的网站，不再会与其他网站“撞脸”。但 Wix 同样没有透露其 AI 模型的训练数据源，因此即便是网站“不再撞脸”，如果其中部分元素雷同，也可能在日后导致版权纠纷。

该平台同时发布了一段 DEMO 用来展示该 AI 网站生成器的效果，从生成器询问用户“网站用途”开始，到最终形成可用网站，效率相当之高，且颇具专业性，IT之家经过观察，也难以发现这个网站是纯粹由 AI 生成的。

▲ 图源 Wix

▲ 图源 Wix

▲ 图源 Wix

随着 AI 工具逐步引入网站建站领域，许多专注于“帮助用户建站”的公司，如今恐将迎来重大挑战。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。